Псевдодемократы продолжают войну с исторической памятью. Власти Риги сегодня всеми силами пытались не допустить митинга против сноса памятника освободителям. В городе был усилен контингент полиции. Несмотря на угрозы со стороны муниципалитета и правоохранителей, жители Риги не побоялись продемонстрировать свое отношение к фашиствующему режиму. Вместо марша люди возлагали цветы к монументу Свободы. Поминая демократию в стране, к памятнику несли букеты с черными лентами. Известно о задержании полицией нескольких активистов. Ранее вице-мэр не исключил возможность подрыва памятника силами НАТО.