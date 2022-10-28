Латвийские граждане также испытывают на себе весь спектр чувств от санкционной политики страны. В Риге вновь повысятся цены на тепловую энергию. С 28 ноября тариф увеличится на 8 % и составит почти 184 евро за мегаватт-час! Что ж польские советы по экономии для латвийцев в скором времени станут крайне актуальными.