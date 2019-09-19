В Риге введут пошлины для туристов

Путешествовать в Ригу станет дороже. Власти вводят пошлину для туристов. С 2021 года гостям нужно будет заплатить 1 евро в день. Однако за одну поездку в латвийскую столицу придется выложить не больше 10 евро за туриста. Деньги пойдут на развитие столицы и ее рекламу. Такие пошлины существуют во многих городах, например, в Берлине, Амстердаме, Венеции или Риме.