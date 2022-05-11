В Риге задержан хулиган, разбрасывавший цветы у памятника Освободителям

В Риге задержали провокатора, который пытался разбросать цветы у монумента воинам-освободителям. Полиция вначале не обращала на хулигана внимание. Но после того как вандала отогнали люди, принесшие цветы, правоохранители взяли его под руки и повели в сторону полицейской машины. Кто-то предположил, что это не задержание, а попытка спасти от народного гнева.