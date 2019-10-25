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В Риге загорелся центральный рынок

Пожар вспыхнул на центральном рынке Риги. Очевидцы публикуют видео: на кадрах огромные столбы дыма. Возгорание произошло в здании, где расположены кафе. По предварительной информации, причиной происшествия стали неполадки с отопительным котлом. На место ЧП оперативно прибыли пожарные, была проведена эвакуация. Никто не пострадал.

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