В Риге загорелся центральный рынок

Пожар вспыхнул на центральном рынке Риги. Очевидцы публикуют видео: на кадрах огромные столбы дыма. Возгорание произошло в здании, где расположены кафе. По предварительной информации, причиной происшествия стали неполадки с отопительным котлом. На место ЧП оперативно прибыли пожарные, была проведена эвакуация. Никто не пострадал.