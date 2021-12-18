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В Риме от пожара пострадали казармы карабинеров
В Риме произошел пожар в штаб-квартире карабинеров - есть версия, что они сами совершили поджог в знак протеста против увольнений. С 15 декабря многие из правоохранителей потеряли работу из-за требования обязательной вакцинации. Возгорание произошло в исторических казармах в районе Тор-ди-Квинто. Пламя охватило два этажа, прежде чем спасатели смогли остановить его распространение.
Инцидент обошелся без погибших. Один человек получил травмы, спрыгнув со второго этажа горящего здания.
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