В Риме от пожара пострадали казармы карабинеров

В Риме произошел пожар в штаб-квартире карабинеров - есть версия, что они сами совершили поджог в знак протеста против увольнений. С 15 декабря многие из правоохранителей потеряли работу из-за требования обязательной вакцинации. Возгорание произошло в исторических казармах в районе Тор-ди-Квинто. Пламя охватило два этажа, прежде чем спасатели смогли остановить его распространение.



Инцидент обошелся без погибших. Один человек получил травмы, спрыгнув со второго этажа горящего здания.