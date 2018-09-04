В Риме разрушаются древние памятники архитектуры

За несколько дней в итальянской столице произошло 2 инцидента. Сначала рухнула крыша храма Святого Иосифа XVI века постройки с ценными фресками внутри. А теперь СМИ сообщают об обрушении части стены Римского форума. Оба инцидента произошли на глазах у туристов. К счастью, никто не пострадал. Место оцеплено. Римляне обвиняют в происшествиях местные власти. Состояние памятников ухудшается с каждым днем из-за бездействия чиновников и нехватки госфинансирования.