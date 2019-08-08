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В Риме теперь запрещено сидеть на Испанской лестнице
Это одна из самых известных достопримечательностей итальянской столицы. Полицейские патрулируют район. Они подходят к итальянцам и туристам, напоминая о введенном в начале июня запрете. Штраф для тех, кто решил сидеть, есть или пить напитки на Испанской лестнице, составляет от 250 до 400 евро. Легендарные ступени ведут от Испанской площади к церкви Тринита-деи-Монти.
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