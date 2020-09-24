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В Риме турист расписался на стене Колизея

В Риме задержали туриста, который вырезал свои инициалы на колонне Колизея... Мужчину заметили и задержали сотрудники службы безопасности Археологического парка. Нарушителем оказался 32-летний ирландец. За нанесение ущерба имуществу, имеющему историческое и культурное значение, ему грозит крупный штраф.

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