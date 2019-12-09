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В Рио-де-Жанейро открылось самое высокое в Латинской Америке колесо обозрения

В Рио-де-Жанейро открылось самое высокое в Латинской Америке колесо обозрения

Несмотря на 30-градусную жару, жители и гости города предпочли новую достопримечательность отдыху на пляже. Еще до открытия аттракциона высотой 88 метров было продано более 5 тысяч билетов. А число публикаций с хештегом #riostar в Instagram превысило 3 тысячи в первый уикенд работы колеса обозрения.

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