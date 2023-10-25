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В Рио-де-Жанейро преступная группировка сожгла 35 автобусов

В бразильском Рио-де-Жанейро преступная группировка сожгла 35 городских автобусов. Сообщается, что это было сделано в отместку за убийство полицией участника одного из ее ключевых членов. Нападение произошло поздно вечером, вдали от туристических районов, и, к счастью, никто не пострадал.

Власти расценили поджог как серьезное неповиновение и объявили в городе режим максимальной боевой готовности. К обеспечению безопасности на улицах были подключены вертолеты и дроны. По подозрению к поджогу под арестом находятся шестеро человек.

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