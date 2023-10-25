В Рио-де-Жанейро преступная группировка сожгла 35 автобусов

В бразильском Рио-де-Жанейро преступная группировка сожгла 35 городских автобусов. Сообщается, что это было сделано в отместку за убийство полицией участника одного из ее ключевых членов. Нападение произошло поздно вечером, вдали от туристических районов, и, к счастью, никто не пострадал.