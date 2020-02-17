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В Рио-де-Жанейро прошел собачий карнавал

Бразилия только готовится к предстоящему карнавалу. Накануне на знаменитом пляже Копакобана прошел уже ставший традиционным костюмированный парад домашних питомцев. Наряженные в красочные костюмы животные прошлись со своими хозяевами под звуки зажигательной самбы. Кстати, сам карнавал в Рио стартует уже в пятницу.

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