В Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до +58,5°С

В Рио-де-Жанейро зафиксирована самая высокая температура - 58,5 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был в 2014 году, пишет БЕЛТА.



На юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. Ожидается, что высокая температура сохранится в течение всей недели. Метеорологи отмечают, что отсутствие облаков на небе делает воздействие солнечной радиации очень опасным.