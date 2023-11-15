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В Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до +58,5°С

В Рио-де-Жанейро воздух прогрелся до +58,5°С

В Рио-де-Жанейро зафиксирована самая высокая температура - 58,5 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был в 2014 году, пишет БЕЛТА.

На юго-востоке, севере и в центральной части Бразилии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремально жаркой погоды. Ожидается, что высокая температура сохранится в течение всей недели. Метеорологи отмечают, что отсутствие облаков на небе делает воздействие солнечной радиации очень опасным.

На фоне повышения температуры в стране фиксируется рекордный уровень потребления энергии, в частности, из-за использования кондиционеров и вентиляторов.

Фото:pixabay.com

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