В Рио-де-Жанейро зажглись огни на плавающей елке

Огни рождественской елки зажглись в Рио-де-Жанейро. Праздничное дерево возвышается над лагуной Родригу-ди-Фрейташ. Жители города называют это место Лагоа – буквально - озеро. В начале 20-го столетия лагуну соединили с океаном. Почти каждый год елка в Рио попадает в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая плавучая красавица. Этой зимой ее высота составила 70 метров. Шоу с фейерверками длилось 7 минут.