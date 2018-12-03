В Рио-де-Жанейро зажглись огни на плавающей рождественской елке

Так официально открыли праздничный сезон в пляжной части города, а также возобновили традицию, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса за самую высокую плавающую елку. В этом году для жителей и гостей Рио установили 70-метровую красавицу. Чтобы ее зажечь, устроили настоящее шоу с фейерверками. Оно продолжалось 7 минут.