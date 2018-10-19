Версия о повреждении во время сборки недостоверная. В Роскосмосе прокомментировали причину падения ракеты "Союз" 11 октября на космодроме Байконур. В ведомстве отметили, что предварительные результаты расследования будут объявлены в ближайшие дни. Ранее СМИ сообщали о том, что специальная комиссия установила причину крушения ракеты. Аварию могла вызвать поломка, допущенная при сборке ракеты на космодроме. Напомним, россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг успели эвакуироваться в спасательной капсуле и не пострадали.