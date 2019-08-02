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В России горят три миллиона гектаров тайги
Россия тем временем борется с огнем. В стране горят три миллиона гектаров тайги. В ликвидации возгораний задействована армия. Возбуждено первое уголовное дело по статье "Халатность". Следствие считает, что с конца марта по начало августа ряд должностных лиц Министерства лесного хозяйства Красноярского края не принял должные меры по ликвидации очагов возгораний. Как итог пожары распространились на огромные территории. По мнению министра природных ресурсов России, причиной пожаров могли стать сухие грозы.
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