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В России начали производство вакцины от COVID
Минздрав России начал производство вакцины от COVID-19. С момента ее регистрации прошло 4 дня. Напомним, Россия стала первой страной в мире, сообщившей об успехе своего препарата и зарегистрировавшей его после всего 2 месяцев испытаний. Отмечается, что нужное для россиян количество доз будет готово примерно через год. Препарат представляет собой 2 ампулы с первым и вторым компонентами вакцины, которые пациенту нужно принять с перерывом в три недели. По данным Минздрава, такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до 2 лет.
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