В России начали тестировать цифровой рубль

В Российской Федерации начали тестировать цифровой рубль. В пилотном проекте участвует регулятор и 12 банков. Три из них уже подключились к платформе, а некоторые даже провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. По результатам тестирования Центробанк собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля. Полноценный запуск произойдет до 2030 года.