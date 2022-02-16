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В России начали тестировать цифровой рубль
В Российской Федерации начали тестировать цифровой рубль. В пилотном проекте участвует регулятор и 12 банков. Три из них уже подключились к платформе, а некоторые даже провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. По результатам тестирования Центробанк собирается составить дорожную карту по внедрению цифрового рубля. Полноценный запуск произойдет до 2030 года.
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