В России начался референдум по поправкам к конституции

Основной день голосования, согласно указу президента страны, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать с этого дня по 30 июня. Мера позволит избежать скопления людей на избирательных участках. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать также в интернете.



