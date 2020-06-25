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В России начался референдум по поправкам к конституции

Основной день голосования, согласно указу президента страны, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать с этого дня по 30 июня. Мера позволит избежать скопления людей на избирательных участках. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать также в интернете.

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