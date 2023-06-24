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В России не выявили клещей, который переносят вирус Оз
Клещи, которые переносят вирус Оз, на территории России не выявлены, ведётся наблюдение, сообщает РИА Новости со ссылкой нав телеграм-каналРоспотребнадзора.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Японии зафиксированы случаи заражения вирусом Оз.
"Клещи - переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.
Вирус Оз впервые выявлен в 2018 году у клеща, за пределами Японии вирус до настоящего времени не обнаруживали, отметили в ведомстве.
На территории России Роспотребнадзором осуществляются систематические наблюдения за видовым разнообразием и инфицированностью клещей, уточнили в Роспотребнадзоре.
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