В России не выявили клещей, который переносят вирус Оз

Клещи, которые переносят вирус Оз, на территории России не выявлены, ведётся наблюдение, сообщает РИА Новости со ссылкой нав телеграм-каналРоспотребнадзора.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Японии зафиксированы случаи заражения вирусом Оз.



"Клещи - переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.

Вирус Оз впервые выявлен в 2018 году у клеща, за пределами Японии вирус до настоящего времени не обнаруживали, отметили в ведомстве.