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В России не выявили клещей, который переносят вирус Оз

В России не выявили клещей, который переносят вирус Оз

Клещи, которые переносят вирус Оз, на территории России не выявлены, ведётся наблюдение, сообщает РИА Новости со ссылкой нав телеграм-каналРоспотребнадзора.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Японии зафиксированы случаи заражения вирусом Оз.

"Клещи - переносчики вируса Оз на территории России до настоящего времени не выявлены. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.

Вирус Оз впервые выявлен в 2018 году у клеща, за пределами Японии вирус до настоящего времени не обнаруживали, отметили в ведомстве.

На территории России Роспотребнадзором осуществляются систематические наблюдения за видовым разнообразием и инфицированностью клещей, уточнили в Роспотребнадзоре.

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