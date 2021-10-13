3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В России обновлен суточный антирекорд смертности от коронавируса - 984 случая
С начала пандемии в мире от COVID скончались4 млн 800 тыс. человек. Эксперты указывают:четвертая волна затронула тестраны, где привита недостаточная часть населения.Антирекорды обновила Румыния.За сутки там зафиксировано 17 тыс. новых случаев COVID. Умерли 442 пациента.
Более 70 процентов госпитализаций в России приходится именно на непривитых пациентов. По некоторым данным, через две недели в стране начнется массовая вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе