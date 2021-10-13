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В России обновлен суточный антирекорд смертности от коронавируса - 984 случая

С начала пандемии в мире от COVID скончались4 млн 800 тыс. человек. Эксперты указывают:четвертая волна затронула тестраны, где привита недостаточная часть населения.Антирекорды обновила Румыния.За сутки там зафиксировано 17 тыс. новых случаев COVID. Умерли 442 пациента.

Более 70 процентов госпитализаций в России приходится именно на непривитых пациентов. По некоторым данным, через две недели в стране начнется массовая вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет.

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