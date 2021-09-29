В России объявлен в розыск бывший руководитель организации "Штабы Навального"

МВД России внесло в базу розыска по уголовной статье бывшего руководителя организации "Штабы Навального". Ранее в отношении Леонида Волкова, а также Алексея Навального и его соратника Ивана Жданова возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Волков и Жданов покинули Россию. Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.

Информационная агрессия: YouTube удалил каналы российской телекомпании

Между тем, видеосервис YouTube удалил учетные записи российского телеканала RT якобы за то, что распространял недостоверную информацию о коронавирусе. Жертвами цензуры американской компании Google, которой и принадлежит портал, стали два канала немецкоязычной версии телекомпании. После блокировки первого аудиторию перенаправили на второй - в итоге были заблокированы оба.