В России - основной день голосования на выборах президента. Свой выбор за два предыдущих дня уже сделали более половины россиян. В избирательный бюллетень попали представители нескольких парламентских фракций. Владимир Путин - главный фаворит - пошел самовыдвиженцем.

В Беларуси россияне могут отдать свой голос на 6 избирательных участках во всех областных центрах, а также в Минске. Они работают с 8 утра до 8 вечера. Первые итоги станут известны после 21:00.