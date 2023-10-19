В России ожидается тридемия

В респираторном сезоне 2023-2024 годов ученые ожидают тридемию, или тройную эпидемию - сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса. Такое заявление заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елены Эсауленко приводит ТАСС .

Выступая на научно-практической конференции "Новый сезон - старые проблемы" в Великом Новгороде, Елена Эсауленко отметила подъем заболеваемости по трем направлениям - сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. По ее словам, симптоматика трех заболеваний схожа, поэтому довольно непросто поставить точный диагноз. Кроме того, предостерегает заведующая кафедрой, нужно учитывать вероятность развития тяжелых заболеваний, присоединения бактериальных инфекций, обострения хронических заболеваний.

Елена Эсауленко обратила внимание, что COVID-19 не представляет уже той опасности, которая была в начале пандемии. Его переносят более легко, однако заразность выросла. Плюс фиксируются новые штаммы - например, "эрис" и "пирола".