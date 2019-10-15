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В России первый штраф за фейковые новости

В России впервые назначены штрафы по статье о фейковых новостях. Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал Издательский дом "Момент истины" и ее главного редактора за злоупотребление свободой массовой информации. Сумма штрафа для организации - 200 тысяч российских рублей, для сотрудника - 60 тысяч.

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