В России под автомобилем рухнул мост. Кадры с меcта ЧП

В Приморье обрушилась часть автомобильного моста. Кадры с меcта ЧП публикуют очевидцы. Мост рухнул прямо в момент, когда по нему ехал автомобиль. К счастью, водитель не пострадал, чего не скажешь о транспортном средстве. Причины инцидента выясняются.