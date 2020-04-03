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В России под автомобилем рухнул мост. Кадры с меcта ЧП

В Приморье обрушилась часть автомобильного моста. Кадры с меcта ЧП публикуют очевидцы. Мост рухнул прямо в момент, когда по нему ехал автомобиль. К счастью, водитель не пострадал, чего не скажешь о транспортном средстве. Причины инцидента выясняются.

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