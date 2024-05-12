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В России подтвердили причину обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде - это ракетный обстрел ВСУ
В Белгороде от обрушения подъезда многоэтажки погибли уже 6 человек. В России подтвердили причину - ракетный обстрел ВСУ. Сейчас известно о 20 пострадавших, в том числе - двое детей. Для спасения одного из жильцов сотрудники МЧС пробили бетонную стену из соседнего подъезда. Под завалами, возможно, еще остаются люди. Спасательная операция продолжается, несмотря на риски. Во время разбора завалов произошло повторное обрушение - упала крыша. Трижды прерывались спасатели из-за ракетной опасности. Всего от массированной атаки ВСУ в городе повреждено 3 многоэтажки.
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