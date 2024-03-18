В России подводят итоги президентских выборов - Владимир Путин набрал более 87 % голосов

Рекордный результат при рекордной явке. В России подводят итоги президентских выборов. Подсчет голосов еще продолжается, однако уже понятно, что победа за действующим президентом России Владимиром Путиным. Он набирает более 87 % голосов.

Явка на выборах тоже рекордная - превысила 77 %. Это самый высокий показатель в истории современной России. Какие нововведения впервые ввели на выборах президента России в 2024 году? Как голосовал Донецк? И почему не удалось расшатать обстановку в день выборов? Подробности - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

Обстановка в Москве спокойная, можно сказать будничная. Люди спешат по делам, сидят в кафе, ходят за покупками. Одна из самых важных для страны электоральных кампаний позади. Несмотря на непростую политическую ситуацию, попытки сорвать выборы и осуждение их со стороны западных и европейских политиков, россияне свой выбор сделали, большинство проголосовали за действующего главу России Владимира Путина.

Надо сказать, что социологи именно за неделю до выборов прогнозировали высокую явку - 71-72 %. Более 77 % - это результат работы оппонентов российских властей на внешнем треке. Потому что те, кто сомневался, думал пойти - не пойти, они решили подняться и пойти. И результат оказался налицо. Были, конечно, внутренние причины, потому что Владимир Путин предложил такое увеличение социальных обязательств со стороны государства, что людям стало интересно, и они проголосовали. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия)

В 2024 году на выборах президента России было много нововведений. Впервые их проводили три дня: с 15 по 17 марта. Впервые на избирательных участках использовали терминалы электронного голосования. И впервые многие могли сделать свой выбор дистанционно. По данным ЦИК, для участия в таком голосовании подали заявки более 4,5 млн россиян.

Впервые голосовали в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Например, в Донецке свой выбор люди делали под звуки работы ПВО. Украинская сторона не прекращала обстреливать город. Но это не испугало, а наоборот сплотило. Несмотря на то что избирательные участки закрылись уже в 15:00 (такое решение было принято ради безопасности местных жителей), явка на выборах составила более 88 %.

Для жителей ДНР Владимир Владимирович Путин является настоящим защитником Отечества. Своими решениями он не дал уничтожить Донбасс и позволил нам сохраниться такими, какие мы есть - со своим языком, культурой, традиционными ценностями. Именно так, как мы об этом мечтали. Донбассу помогают, защищают, восстанавливают, строят россияне со всех уголков нашей страны. Денис Пушилин, глава ДНР

В целом по России выборы проходили без серьезных нарушений. Правда, кое-где не обошлось без провокаций. Так, на нескольких избирательных участках пытались поджечь урны и залить зеленкой бюллетени. Теперь задержанным грозят реальные тюремные сроки.

Да, эти провокации были, они имели широкий резонанс в интернете. Но я обращу внимание, что в России есть десятки тысяч участковых избирательных участков, и в подавляющем большинстве выборы прошли спокойно. Более того, вся эта провокативная деятельность недоброжелателей России привела к обратному эффекту. Вместо того чтобы испугаться, русский народ продемонстрировал консолидацию, сплочение, высокую степень патриотизма. И здесь белорусы, участники наблюдательной миссии, дипломаты посольства были очевидцами этих событий, душой и сердцем поддерживали наших союзников и подтверждаем, что все было именно так. Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России

Активно голосовали россияне и за рубежом, несмотря на то что министр юстиции Латвии заявила: всех, кто придет голосовать, привлекут к уголовной ответственности. А секретные службы Госдепа США блокировали вход в российское посольство в Вашингтоне.