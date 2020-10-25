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В России появилось мороженое со вкусом гречки

В России появилось мороженое со вкусом гречки

Необычную сладость начала производить новосибирская фабрика."Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок", - сообщили в компании.На фабрике признали, что на производство мороженого со вкусом гречки их подтолкнул весенний ажиотаж на этот продукт на фоне введения самоизоляции из-за коронавируса.

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