В России предотвратили серию терактов

Федеральная служба безопасности в последние несколько недель провела комплекс операций по предотвращению терактов, которые готовили сторонники "Исламского государства". Нападения планировалось совершить сразу в нескольких регионах России. В Кабардино-Балкарии члены ячейки исламистов оказали серьезное сопротивление и были уничтожены.

Ликвидированы 6 боевиков, еще 2 задержаны. Одного из террористов схватили со всеми необходимыми для создания взрывного устройства.

Известно, что боевики планировали устроить два теракта в Москве, в том числе расстрел мирных граждан. Помимо оружия, в их арсенале были и гранаты.