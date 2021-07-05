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В России предотвратили серию терактов
Федеральная служба безопасности в последние несколько недель провела комплекс операций по предотвращению терактов, которые готовили сторонники "Исламского государства". Нападения планировалось совершить сразу в нескольких регионах России. В Кабардино-Балкарии члены ячейки исламистов оказали серьезное сопротивление и были уничтожены.
Ликвидированы 6 боевиков, еще 2 задержаны. Одного из террористов схватили со всеми необходимыми для создания взрывного устройства.
Известно, что боевики планировали устроить два теракта в Москве, в том числе расстрел мирных граждан. Помимо оружия, в их арсенале были и гранаты.
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