В России прекращены все мероприятия частичной мобилизации

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что все мероприятия, проводимые в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены, пишет БелТА со ссылкой на ТАСС.



"Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов России граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются", - рассказали в ведомстве.



По поручению главы ведомства Сергея Шойгу до 1 ноября должно быть доложено о прекращении данных мероприятий.



Фото:ТАСС