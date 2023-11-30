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В России признали движение ЛГБТ экстремистским
Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны, пишет ТАСС.
"Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским", - огласил решение судья.
Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились. Изучение доказательств, представленных Минюстом, заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестными мотивы суда.
Минюст ранее обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ. Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
Фото: pixabay.com
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