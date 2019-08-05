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В России продолжают гореть леса
Россия взялась за лесные пожары. Еще 38 очагов локализованы в Сибири. Более полутора тысяч тонн воды за сутки сбросила авиация МЧС России на горящий лес. При этом 470 очагов продолжают действовать. В Якутию направлен второй самолет-амфибия, а в Красноярский край - аэромобильная группировка из Алтайского края. За последние 4 дня потушено 750 тысяч гектаров леса.
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