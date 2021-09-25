В России прогнозируют новый всплеск заболеваемости COVID-19

Россия тем временем зафиксировала очередной антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции. За сутки скончались 828 человек.

Новый всплеск заболеваемости российские эксперты прогнозируют на конец сентября. Плато - на середину декабря. Власти даже не исключают введение локдауна. Вероятный рост количества заражений произойдет именно из-за невакцинированных граждан, уверены специалисты.

К примеру, в Австралии привито уже более половины взрослого населения. Противников же вакцинации ставят перед жестким выбором: прививка или лишение работы без выходного пособия. Такое решение приняли власти штата Виктория в отношении сотрудников строительной отрасли. Как следствие - там всю неделю не утихают массовые протесты.