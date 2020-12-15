3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В России проходит масштабная вакцинация от коронавируса
Сегодня во всех российских регионах стартовала вакцинация от коронавируса. Специалисты отмечают, что привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" переносят прививку обоими препаратами одинаково. У подавляющего большинства все проходит бессимптомно, жалоб нет. По результатам исследования, эффективность "Спутника" превысила 91 %.
Пока же с начала пандемии Россия удерживает четвертое место в мире по количеству зараженных. За последние сутки там зарегистрировано более 26 с половиной тысяч новых случаев.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов