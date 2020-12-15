В России проходит масштабная вакцинация от коронавируса

Сегодня во всех российских регионах стартовала вакцинация от коронавируса. Специалисты отмечают, что привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" переносят прививку обоими препаратами одинаково. У подавляющего большинства все проходит бессимптомно, жалоб нет. По результатам исследования, эффективность "Спутника" превысила 91 %.

Пока же с начала пандемии Россия удерживает четвертое место в мире по количеству зараженных. За последние сутки там зарегистрировано более 26 с половиной тысяч новых случаев.