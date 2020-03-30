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В России разработаны 3 препарата против COVID-19

Россия сегодня закрыла автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу. Ограничения коснулись и сухопутного участка с Беларусью. А для жителей Москвы и Подмосковья введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от возраста. Специалистам Российской Академии наук удалось разработать три лекарственных препарата, которые могут быть применены для лечения COVID-19. В
основном, это схемы синтеза нескольких противовирусных лекарств. Некоторые методы лечения с их использованием уже протестировали на животных.


Китай объявил о победе над коронавирусом

О победе над болезнью заявил Китай. Там 93 % всех зараженных излечились, сообщает госкомитет по здравоохранению. Новые случае заражения на материковой части не регистрируются уже больше недели.


США вышли на первое место по числу инфицированных

Как заявил на пресс-конференции американский лидер Дональд Трамп, страна ожидает восстановления после COVID-19 с 1 июня.

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