В России разработаны 3 препарата против COVID-19

Россия сегодня закрыла автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу. Ограничения коснулись и сухопутного участка с Беларусью. А для жителей Москвы и Подмосковья введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от возраста. Специалистам Российской Академии наук удалось разработать три лекарственных препарата, которые могут быть применены для лечения COVID-19. В

основном, это схемы синтеза нескольких противовирусных лекарств. Некоторые методы лечения с их использованием уже протестировали на животных.

