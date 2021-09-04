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В России соцсетям грозят штрафы за отказ удалить запрещенный контент

Россия оштрафует ряд соцсетей за отказ удалить запрещенную в стране информацию и призывы к экстремизму. Компании Facebook грозят штрафы в 380 тысяч долларов, а Twitter и Telegram - более 160 тысяч долларов каждому. Мировой суд в Москве зарегистрировал пять протоколов на Facebook и по два протокола на Twitter и Telegram.

Речь в статье идет о нарушении порядка ограничения доступа к информации. Судебные заседания в отношении соцсетей пройдут 14 сентября. Twitter, Facebook и Telegram с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Миллионным штрафам также подверглись Google, Mail.ru, TikTok и WhatsApp.

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