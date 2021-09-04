В России соцсетям грозят штрафы за отказ удалить запрещенный контент

Россия оштрафует ряд соцсетей за отказ удалить запрещенную в стране информацию и призывы к экстремизму. Компании Facebook грозят штрафы в 380 тысяч долларов, а Twitter и Telegram - более 160 тысяч долларов каждому. Мировой суд в Москве зарегистрировал пять протоколов на Facebook и по два протокола на Twitter и Telegram.