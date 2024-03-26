В России спрогнозировали рост доли электромобилей

К 2030 году доля электромобилей в России и мире вырастет до 40-45 процентов. Такой прогноз дал глава Росатома Алексей Лихачев. Госкорпорация будет производить для экомашин зарядные устройства.

Кроме того, через 2-3 года в Росатоме планируют представить универсальную тележку для электромобилей. Если это удастся сделать, то владельцы электрокаров смогут превращать ее в автомобильный гаджет.