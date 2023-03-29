ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В России стартовали учения ракетных войск стратегического назначения

В России стартовали командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс".

По информации Минобороны страны, в маневрах задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. Во время учений запланированы этапы в трех регионах России. Будет проверена слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, подчеркивают в военном ведомстве.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все