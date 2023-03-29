В России стартовали учения ракетных войск стратегического назначения

По информации Минобороны страны, в маневрах задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. Во время учений запланированы этапы в трех регионах России. Будет проверена слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, подчеркивают в военном ведомстве.