3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В России теперь под запретом незаконная агитация в интернете
Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора. В случае отказа доступ к интернет-источнику будет ограничен.
Вдвое увеличить штраф за неподчинение правоохранителям решили в Совете Федерации. Теперь минимальное взыскание составит от 2 до 4 тысяч российских рублей. За повторное нарушение - уже от 10 до 20 тысяч. В свою очередь за спонсирование несанкционированных митингов юридическое лицо может получить штраф до 100 тысяч.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Регионы
Все
Происшествия
Все