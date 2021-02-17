В России теперь под запретом незаконная агитация в интернете

Госдума приняла соответствующий закон. Теперь владелец любого информресурса будет обязан удалить агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления от Роскомнадзора. В случае отказа доступ к интернет-источнику будет ограничен.



Вдвое увеличить штраф за неподчинение правоохранителям решили в Совете Федерации. Теперь минимальное взыскание составит от 2 до 4 тысяч российских рублей. За повторное нарушение - уже от 10 до 20 тысяч. В свою очередь за спонсирование несанкционированных митингов юридическое лицо может получить штраф до 100 тысяч.



