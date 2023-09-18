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В России удостоверяющие личность документы в мобильном приложении "Госуслуги" приравняют к бумажным
Президент РФ приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" к бумажной версии этих документов, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Об этом пишет РИА Новости.
Так, российский гражданин сможет предоставлять сведения из документов, удостоверяющих его личность, в электронной форме через мобильное приложение "Госуслуги". Эта информация будет приравниваться к сведениям, содержащимся в бумажной версии документов.
Уточняется, что граждане РФ смогут предоставлять документы в электронной форме добровольно. При этом в мобильном приложении будут использоваться шифровальные (криптографические) средства.
Кроме того, глава российского государства поручил правительству определить перечень документов, содержащих сведения, которые можно будет предоставить с использованием мобильного приложения. Власти также должны утвердить порядок применения этого приложения, состав сведений и порядок их обработки.
В свою очередь, Минцифры будет вести реестр юрлиц, а также видов их деятельности, для осуществления которой используются сведения, представленные с использованием мобильного приложения.
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