В России увеличили штрафы за неподчинение правоохранителям. Административная ответственность грозит за неповиновение сотрудникам полиции, ФСБ, Росгвардии, военнослужащим и другим силовым структурам. Теперь минимальный штраф составит от 2 до 4 тысяч российских рублей. За повторное нарушение - уже от 10 до 20 тысяч. В свою очередь за спонсирование несанкционированных митингов юридическое лицо может получить штраф до ста тысяч рублей.