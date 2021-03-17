В России ужесточают наказание за оскорбление ветеранов

Российская Госдума утвердила наказания за "оскорбление памяти защитников Отечества", "унижение чести и достоинства ветерана ВОВ" и "реабилитацию нацизма". За унижение чести и достоинства ветерана предусматривается штраф до 40 тысяч долларов или в размере доходов обвиняемого за последние три года, либо лишение свободы на тот же срок. В случае, если правонарушение было совершено группой лиц, либо через СМИ и интернет, штраф может составить приблизительно от 27 до 70 тысяч долларов, срок лишения свободы - до 5 лет.