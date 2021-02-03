В России во время задержания у митингующего обнаружили нож

Очередные кадры доказательств деструктивных настроений якобы мирных протестующих в России. На этом ролике видно, как во время задержания у митингующего обнаруживают нож. Еще один эпизод о том, как, безусловно, спокойный борец за правду и справедливость распыляет в правоохранителей перцовый газ.