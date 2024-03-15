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В России впервые используются терминалы электронного голосования. Как проходят выборы Президента РФ
В России стартовал первый день голосования на выборах Президента. Это почти 100 тыс. избирательных участков и сотни международных наблюдателей из более чем 100 государств. Следят за ходом кампании более 40 представителей Беларуси: парламентарии, представители ЦИК, дипломаты. Они отметили высокую явку избирателей и современное техническое оснащение участков.
На выборах Президента России впервые используются терминалы электронного голосования. Достаточно приложить паспорт, система сканирует данные, и избиратель голосует за своего кандидата, поставив электронную галочку. Исходя из опыта наблюдателей из Беларуси, нынешняя миссия для союзных парламентариев имеет особое значение.
"Все знают, какое сегодня оказывается беспрецедентное давление на Беларусь и Россию, со стороны так называемого коллективного Запада. И в этих условиях мы наблюдаем открытость избирательного процесса. Мы посмотрели готовность избирательных участков, побывали на открытии избирательных участков, пообщались с председателями избирательных комиссий, с наблюдателями из других стран. И необходимо отметить, что созданы все условия для того, чтобы выборы Президента РФ проходили открыто и справедливо", - сказала координатор делегации Парламентского собрания в составе миссии наблюдателей СНГ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Петрашова.
Кстати, в Беларуси россияне смогут проголосовать на 6 избирательных участках. Выборы Президента России будут проходить три дня. В воскресенье в 20:00 все избирательные участки будут закрыты. Начнется подсчет голосов. Предварительные итоги ЦИК России объявит уже днем 18 марта.
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