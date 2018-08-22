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В России вспоминают Курскую битву

Одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны длилось 50 дней и позволило Красной армии окончательно захватить стратегическую инициативу. В городе возложили цветы к памятнику павшим. Завтра пройдет торжественный парад. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил губернатора Курской области Александра Михайлова, ветеранов Великой Отечественной войны, и жителей региона с 75-ой годовщиной победы в Курской битве.

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