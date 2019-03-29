В России вступил в силу закон о фейковых новостях

Новый закон о фейковых новостях вступает в силу сегодня в России. За распространение недостоверных данных, создающих угрозу жизни или здоровью людей, вызывающих нарушение общественного порядка и помехи в работе объектов жизнеобеспечения, связи, транспортной или социальной инфраструктуры, предусмотрен штраф от 30 000 до полутора миллионов российских рублей. Роскомнадзор будет блокировать источник фейков. Еще один закон карает за оскорбление госсимволов. Помимо штрафов, нарушителю грозит арест на срок до 15 суток.