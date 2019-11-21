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В России выставлен на продажу "Космический дом" Н. Кэмпбелл
"Космический дом" Наоми Кэмпбелл выставлен на продажу. В свое время его хотел подарить топ-модели предприниматель Владислав Доронин в качестве свадебного подарка. Но пара распалась еще в 2013 после четырехлетнего планирования свадьбы. Проект создала всемирно известная архитектор Заха Хадид. Она скончалась в 2016 году, так и не увидев свое творение. Роскошную недвижимость в Барвихе предприниматель оценил в 100 миллионов 365 тысяч долларов.
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