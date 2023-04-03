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Следователи выясняют обстоятельства взрыва в кафе Санкт-Петербурга

В России выясняют обстоятельства теракта. Накануне вечером в кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, жертвами которого стали два человека. Ранения получили 24 человека.

Один из погибших - известный российский журналист-военкор и блогер Владлен Татарский. Именно во времяего творческого вечера был совершен теракт. Взрывчатое вещество заложили в бюст, изображавший самого журналиста - такую статуэтку подарили Татарскому в начале вечера.

Власти сообщают, что задержана была некая Дарья Трепова, которая, по всей видимости, являлась исполнительницей теракта. Следствие пока воздерживается от обнародования официальной версии. Неофициальных же две: теракт организован или украинскими спецслужбами, или осуществлен радикальной российской оппозицией.

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